Крупнейшие мировые компании ведут переговоры насчет нефти из Венесуэлы Reuters: Vitol и Trafigura ведут переговоры с США по нефти из Венесуэлы

Крупнейшие мировые трейдеры сырья ведут переговоры с администрацией США об организации транспортировки и продажи венесуэльской нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника. Речь идет о компаниях Vitol и Trafigura.

По данным источников, представители этих европейских компаний примут участие во встрече в Белом доме, запланированной на 9 января. Как отмечает агентство, на переговоры также приглашены ведущие американские нефтяные компании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все доходы Венесуэлы от продажи нефти будут направлены на закупку американских товаров. По его словам, это решение касается приобретения сельскохозяйственной продукции, медикаментов и специального оборудования.

До этого стало известно, что США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти американским противникам и усилить борьбу с наркотрафиком. По словам источников, в противном случае политика ждет судьба главы государства Николаса Мадуро.