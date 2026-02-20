Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху ТАСС: холостые мужчины чаще выбирают для путешествий дальние направления

Большинство холостых мужчин в России при планировании путешествий отдают предпочтение дальним направлениям и нестандартным маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Купибилет». При этом женатые зачастую выбирают удобную логистику и оптимальное соотношение цены и качества.

Холостые мужчины стремятся к ярким эмоциям, новым впечатлениям и нестандартным маршрутам. Они чаще выбирают дальние направления, готовы к спонтанным решениям и экспериментам, рассматривая путешествия как способ самовыражения и получения уникального опыта, — говорится в публикации.

Уточняется, что 43% российских мужчин при выборе поездки в первую очередь смотрят на цену поездки. Еще 23% ориентируются на определенные страны и города, а 22% — на популярность направления и отзывы.

Ранее раннее бронирование оказалось главным трендом на рынке внутреннего туризма в России. Также наблюдается рост интереса к формату «все включено» и увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления.