Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:40

Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху

ТАСС: холостые мужчины чаще выбирают для путешествий дальние направления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство холостых мужчин в России при планировании путешествий отдают предпочтение дальним направлениям и нестандартным маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Купибилет». При этом женатые зачастую выбирают удобную логистику и оптимальное соотношение цены и качества.

Холостые мужчины стремятся к ярким эмоциям, новым впечатлениям и нестандартным маршрутам. Они чаще выбирают дальние направления, готовы к спонтанным решениям и экспериментам, рассматривая путешествия как способ самовыражения и получения уникального опыта, — говорится в публикации.

Уточняется, что 43% российских мужчин при выборе поездки в первую очередь смотрят на цену поездки. Еще 23% ориентируются на определенные страны и города, а 22% — на популярность направления и отзывы.

Ранее раннее бронирование оказалось главным трендом на рынке внутреннего туризма в России. Также наблюдается рост интереса к формату «все включено» и увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления.

россияне
мужчины
туризм
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы
С Россией захотели заключить мирный договор
Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху
В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО
ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»
Силовики задержали молодых поджигателей, которыми управляли из-за рубежа
Окружение Трампа сравнили с демонической свитой Воланда Булгакова
Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной
Синоптик раскрыл, сколько снега выпало в Москве за сутки
Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова
Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя
«Людоловы» Зеленского и генеральная битва: новости СВО к утру 20 февраля
Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд
Названы главные тренды внутреннего туризма в России
Известного ученого застрелили у собственного дома
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.