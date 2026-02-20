Спасатели прибыли в село Амаранка после исчезновения вертолета с людьми

Группа спасателей прибыла в село Амаранка Амурской области, в 130 километрах от которого пропал вертолет с тремя людьми, сообщили в управлении МЧС России по региону. Спасатели уже выдвинулись к месту предполагаемого крушения. Поиски затрудняют снег и сложность местности, передает РИА Новости.

Прибыли пока только в село, а им еще несколько часов добираться к месту предположительного крушения. Километров около 130, но там по труднодоступной местности, поэтому тут важен не километраж, а скорость, с которой будут двигаться, — говорится в сообщении.

Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области в эту пятницу, 20 февраля. На борту находились двое пассажиров и пилот.

В поисках воздушного судна используются беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. По факту пропажи вертолета в Амурской области следователи возбудили уголовное дело.