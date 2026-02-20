Симоньян опубликовала фото хибары своего детства

Главный редактор RT Маргарита Симоньян навестила старый дом в Краснодаре, где прошло ее детство, и опубликовала фото, как она выразилась, хибары. Журналистка также поделилась воспоминаниями о том, в каких условиях жила ее семья.

По вечерам матери приходилось растапливать дровами старую скрипучую печь. Воды в доме не было, поэтому ее носили с улицы и наливали в большое ведро. Жидкость грели на переносной электроплите. Чтобы помыть детей, отца отправляли на улицу, а самого младшего члена семьи купали в тазу. В доме не было ни отопления, ни водопровода. Отсутствовали также кухня и туалет.

Ранее Симоньян сообщила, что прибавила в весе пять килограммов. Таким образом она отреагировала на замечания пользователей о своей внешности, которые появились на фоне лечения онкологического заболевания.

Как рассказывала Симоньян, в настоящий момент она проходит одновременно лучевую и химиотерапию. По словам медиаменеджера, врачи диагностировали у нее «ураганное» развитие болезни, причиной которого стал сильный стресс.

Кроме того, в свое время она продемонстрировала подписчикам свои ресницы, которые начали выпадать из-за химиотерапии. К этой ситуации она отнеслась с иронией. Журналистка призналась, что только теперь до нее дошел смысл фразы «остатки былой роскоши». Многие пользователи поддержали Симоньян в комментариях. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.