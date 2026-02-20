Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к Министерству обороны с требованием ответа на просьбу заключить контракт и направиться в зону СВО, сообщили в пресс-службе инстанции. Иск подан после осуждения Иванова за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

20 февраля 2026 года Мещанский районный суд города Москвы зарегистрировал административное исковое заявление от Иванова Тимура Вадимовича к Министерству обороны РФ и Военному комиссариату г. Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО, — сообщили в пресс-службе.

В июле 2025 года Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые направил подобное обращение. Спустя три месяца он получил отказ. В ноябре бывший замминистра подал новое заявление, в котором выразил готовность служить на любых должностях и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответ на это обращение так и не поступил, хотя по закону он должен быть дан в течение 30 суток.

До этого акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.

Кроме того, сообщалось, что Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передач. Как рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев, в праздник он выпил чай с баранками.