Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:02

Названы мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля

Доцент Щербаченко: мошенники могут рассылать сообщения о фиктивных выплатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоумышленники могут отправлять уведомления о несуществующих денежных переводах в преддверии Дня защитника Отечества, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, в этот период мошенники усилят свою активность на сайтах знакомств.

Мошенники активно используют праздники для активизации различных схем. Так, в преддверии Дня защитника Отечества они могут применять различные уловки, включая рассылку сообщений о фиктивных выплатах. Для подтверждения обычно требуется ввести необходимые данные через поддельные сайты и фишинговые ссылки. Злоумышленники также могут обманывать граждан через платформы для знакомств, предлагая якобы помочь в трудную минуту. Активно используются различные схемы с фальшивыми курьерами и посылками, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники могут рассылать фишинговые сообщения, в которых обещают скидки от имени различных магазинов. Также, по словам доцента, мошенники часто создают поддельные сайты, имитирующие популярные маркетплейсы, где товары предлагаются по заниженным ценам.

Для защиты от мошенников не следует сообщать им никаких данных, не распространять лишнюю персональную информацию в соцсетях, а также не переводить деньги по предоплате. Кроме того, рекомендуется не хранить большие суммы на карте. Для проверки информации по выплатам используйте официальные сайты правительства, Госдумы или Социального фонда России. Осуществляйте оплаты на официальных маркетплейсах и вводите данные карты только при защищенном соединении, — заключил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники внедрили в свои схемы обещания «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов. Кроме того, они предлагают восстановить доступ к различным интернет-платформам.

мошенники
схемы
россияне
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.