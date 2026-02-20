Названы мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля

Злоумышленники могут отправлять уведомления о несуществующих денежных переводах в преддверии Дня защитника Отечества, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, в этот период мошенники усилят свою активность на сайтах знакомств.

Мошенники активно используют праздники для активизации различных схем. Так, в преддверии Дня защитника Отечества они могут применять различные уловки, включая рассылку сообщений о фиктивных выплатах. Для подтверждения обычно требуется ввести необходимые данные через поддельные сайты и фишинговые ссылки. Злоумышленники также могут обманывать граждан через платформы для знакомств, предлагая якобы помочь в трудную минуту. Активно используются различные схемы с фальшивыми курьерами и посылками, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники могут рассылать фишинговые сообщения, в которых обещают скидки от имени различных магазинов. Также, по словам доцента, мошенники часто создают поддельные сайты, имитирующие популярные маркетплейсы, где товары предлагаются по заниженным ценам.

Для защиты от мошенников не следует сообщать им никаких данных, не распространять лишнюю персональную информацию в соцсетях, а также не переводить деньги по предоплате. Кроме того, рекомендуется не хранить большие суммы на карте. Для проверки информации по выплатам используйте официальные сайты правительства, Госдумы или Социального фонда России. Осуществляйте оплаты на официальных маркетплейсах и вводите данные карты только при защищенном соединении, — заключил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники внедрили в свои схемы обещания «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов. Кроме того, они предлагают восстановить доступ к различным интернет-платформам.