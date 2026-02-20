В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста Депутат Бессараб: в ближайшие 20 лет пенсионный возраст не изменится

В ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится, уверена член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнула, что сегодня никаких предпосылок для этого нет. По ее словам, страна долго подходит к подобным изменениям.

В 2028 году только закончится переход по изменению законодательства. Ближайшие 15-20 лет никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не будет. При существующем балансе работающих и пенсионеров мы сможем обеспечить пенсионную систему, — пояснила депутат.

Она обратила внимание, что прошлый переход был связан с увеличением продолжительности жизни. Кроме того, по словам парламентария, сказалось и развитие новых технологий.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.