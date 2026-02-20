Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:21

В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста

Депутат Бессараб: в ближайшие 20 лет пенсионный возраст не изменится

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится, уверена член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнула, что сегодня никаких предпосылок для этого нет. По ее словам, страна долго подходит к подобным изменениям.

В 2028 году только закончится переход по изменению законодательства. Ближайшие 15-20 лет никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не будет. При существующем балансе работающих и пенсионеров мы сможем обеспечить пенсионную систему, — пояснила депутат.

Она обратила внимание, что прошлый переход был связан с увеличением продолжительности жизни. Кроме того, по словам парламентария, сказалось и развитие новых технологий.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

пенсии
Россия
россияне
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.