В России подешевели некоторые продукты питания

АКОРТ: в феврале социально значимые продукты стали дешевле на 1,3%

В феврале розничные цены на товары первой необходимости снизились на 1,3% относительно январских показателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Наиболее значительно подешевели черный байховый чай и гречневая крупа — на 9,5% и 7,2% соответственно. Тушка цыпленка-бройлера стала дешевле на 3,8%, сливочное масло — на 1,9%, подсолнечное масло — на 1,5%, баранина — на 1,3%.

В феврале 2026 года розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3% по сравнению с январем, — следует из сообщения.

За год стоимость социально значимых товаров первой необходимости снизилась на 12%. Наиболее значительное падение цен зафиксировано на рис, белокочанную капусту, картофель, поваренную соль, сливочное масло, лук и куриные яйца. В частности, минимальная розничная цена на килограмм риса снизилась на 39%, белокочанной капусты — на 35%, картофеля — на 28%, поваренной соли — на 27%, сливочного масла — на 26%, лука — на 24%.

Ранее экономист Алексей Плугов сообщил, что в середине апреля 2026 года ожидается снижение стоимости яиц. Он подчеркнул, что изменение цен на этот продукт происходит в зависимости от времени года.

