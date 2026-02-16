Стало известно, сколько россиян сидит на игле Число колющихся наркоманов в России снизилось на 65% за почти 15 лет

Число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет, следует из документов национальной Стратегии государственной антинаркотической политики. Согласно статистическим материалам, которые приводит ТАСС, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.

С 2010 года число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось практически на 65 процентов и в 2024 году составило 134,2 тыс. человек, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в число российских городов с наибольшим количеством наркотических отравлений среди подростков. Также согласно отчету Министерства здравоохранения, Новосибирская область занимает вторую позицию в стране по числу впервые выявленных случаев наркозависимости. Внутри города наиболее проблемными зонами стали Кировский, Ленинский и Октябрьский районы.

До этого Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тыс. населения.