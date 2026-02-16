Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:05

Стало известно, сколько россиян сидит на игле

Число колющихся наркоманов в России снизилось на 65% за почти 15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет, следует из документов национальной Стратегии государственной антинаркотической политики. Согласно статистическим материалам, которые приводит ТАСС, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.

С 2010 года число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось практически на 65 процентов и в 2024 году составило 134,2 тыс. человек, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в число российских городов с наибольшим количеством наркотических отравлений среди подростков. Также согласно отчету Министерства здравоохранения, Новосибирская область занимает вторую позицию в стране по числу впервые выявленных случаев наркозависимости. Внутри города наиболее проблемными зонами стали Кировский, Ленинский и Октябрьский районы.

До этого Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тыс. населения.

Россия
статистика
наркоманы
снижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.