07 ноября 2025 в 05:08

Назван город с наибольшим количеством отравлений подростков наркотиками

Новосибирск лидирует по отравлениям подростков наркотиками в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наибольшее количество подростковых отравлений наркотиками в России происходят в Новосибирске, сообщили на муниципальном портале города. Чаще всего подобные случаи фиксируют в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

Хотя общее число отравлений в городе снизилось примерно на четверть, ситуация остается тяжелой, отметили в источнике. Подчеркивается, что за последний отчетный период от передозировок скончались трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.

Ранее Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тысяч населения.

До этого бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. По данным источника, двое ее детей остались одни за границей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге мальчик вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. По данным источника, рядом со взрослыми был рассыпан белый порошок. Также около тел обнаружили свернутую купюру.

