Бывшая чиновница умерла от передозировки наркотиками за границей

Telegram-канал Mash сообщает, что бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. По данным источника, двое ее детей остались одни за границей.

Канал отмечает, что у отца нет денег, чтобы забрать детей в Россию. В посте говорится, что экс-чиновница переехала в Таиланд в 2022 году, где начала жить вместе с ухажером, тогда же она стала употреблять запрещенные вещества. Авторы канала уточнили, что 4 ноября партнер нашел ее тело дома, предварительной причиной смерти названа остановка сердца от передозировки.

Mash уточняет, что детям девять и 10 лет, отец открыл сбор средств для покрытия расходов на перелет, госпиталь и кремацию. По информации канала, пока несовершеннолетних отправили к знакомым отца.

