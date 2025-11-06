Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 17:25

Бывшая чиновница умерла от передозировки наркотиками за границей

Mash: экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Mash сообщает, что бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. По данным источника, двое ее детей остались одни за границей.

Канал отмечает, что у отца нет денег, чтобы забрать детей в Россию. В посте говорится, что экс-чиновница переехала в Таиланд в 2022 году, где начала жить вместе с ухажером, тогда же она стала употреблять запрещенные вещества. Авторы канала уточнили, что 4 ноября партнер нашел ее тело дома, предварительной причиной смерти названа остановка сердца от передозировки.

Mash уточняет, что детям девять и 10 лет, отец открыл сбор средств для покрытия расходов на перелет, госпиталь и кремацию. По информации канала, пока несовершеннолетних отправили к знакомым отца.

Ранее в Санкт-Петербурге мальчик вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. По данным источника, рядом со взрослыми был рассыпан белый порошок. Также около тел обнаружили свернутую купюру.

Таиланд
смерти
Магаданская область
чиновники
женщины
наркотики
дети
родители
