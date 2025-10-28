Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:47

Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми

В Петербурге школьник обнаружил тела родителей дома рядом с купюрой и порошком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик из Санкт-Петербурга вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, рядом с ними был рассыпан белый порошок. Также около тел валялась свернутая купюра.

Родители не подавали признаков жизни, и мальчик решил позвонить в экстренные службы. Тела забрали в морг, чтобы установить причины смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Других подробностей с места трагедии не представлено. Есть ли у мальчика другие родственники, также неизвестно.

Ранее в школе № 20 Подольска во время урока физики скончался преподаватель. 44-летний учитель Владимир М. вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Скорая прибыла на место ЧП, но усилия врачей не спасли педагога.

В Рио-де-Жанейро 33-летняя блогер Лидиана Лоренсо и ее 15-летняя дочь Миана скончались у себя дома. Тела женщины и подростка находились в разных комнатах квартиры. При этом признаков насильственной смерти профильные органы не обнаружили.

Россия
регионы
Санкт-Петербург
дети
родители
тела
смерти
наркоманы
