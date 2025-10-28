Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми В Петербурге школьник обнаружил тела родителей дома рядом с купюрой и порошком

Мальчик из Санкт-Петербурга вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, рядом с ними был рассыпан белый порошок. Также около тел валялась свернутая купюра.

Родители не подавали признаков жизни, и мальчик решил позвонить в экстренные службы. Тела забрали в морг, чтобы установить причины смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Других подробностей с места трагедии не представлено. Есть ли у мальчика другие родственники, также неизвестно.

