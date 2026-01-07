«Не мог собрать»: патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца Патриарх Кирилл заявил, что расплатился с долгами отца лишь взрослым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что расплатился с долгами отца только будучи взрослым. Он объяснил, что бедность была вызвана политикой Советского государства, которое в 50-е годы боролось с Церковью, облагая священнослужителей непосильными налогами.

За свою жизнь отец не мог собрать этой суммы. А я эту сумму тогда только сумел собрать, когда меня послали в Женеву работать в качестве представителя нашей Церкви при международных организациях. Вот там была зарплата в валюте, я ее конвертировал в наши рубли, и очень скоро мы расплатились с этими долгами, — сказал патриарх.

Ранее патриарх заявил, что в России формируется особая цивилизационная модель. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл призвал россиян молиться о добрых переменах на Украине, которые укрепили бы православие и единство Русской православной церкви. Свое обращение он сделал перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.