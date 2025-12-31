Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за перемены на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться о добрых переменах на Украине, которые укрепили бы православие и единство Русской православной церкви. Свое обращение он сделал перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.

Дай Бог, чтобы и в нашей братской Украине произошли добрые перемены, которые содействовали бы укреплению православия, единства нашей Церкви, и процветанию братского украинского народа, — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что, несмотря на скорби, связанные с политикой нынешней украинской власти, направленной против России и жертвой которой является православная церковь, необходимо молиться обо всей святой Руси. В ходе молебна патриарх также призвал молиться о президенте России Владимире Путине, других руководителях страны, духовной мощи Отечества и процветании народа.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского об изменении праздничного календаря в стране является своеобразной борьбой с верой. По его словам, подобные действия направлены на маргинализацию Украинской православной церкви.