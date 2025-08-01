Появились кадры участия Путина и Лукашенко в молебне на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. На них видно, как оба лидера стоят с церковными свечами в руках.

Путин и Лукашенко приехали в монастырь неформально в обычной одежде. Российский лидер одет в светлую рубашку и джинсы. Лукашенко отдал предпочтение синей рубашке и темным брюкам.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко при встрече с российским коллегой на карельском острове Валааме заявил о ее своевременности. На опубликованных кадрах лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями.

О том, что Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что стороны обменяются мнениями по международным проблемам и вопросам безопасности, а также обсудят развитие двусторонних отношений стран. За несколько дней до этого Лукашенко провел с Путиным телефонный разговор.