«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко Лукашенко поговорил с Путиным 27 июля и передал привет послу России Грызлову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 27 июля, поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что глава государства рассказал о беседе и передал привет послу РФ в Минске Борису Грызлову.

Первый вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу (с губернатором Тюменской области Александром Моором — NEWS.ru) он начал весьма интересно: передал привет от Путина послу Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор, — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «на всякий случай» ведет подготовку к вооруженному конфликту. Такие мысли он озвучил в обращении к журналисткам в ходе рабочего визита в Смолевичский район Минской области, где лично проконтролировал ход сбора урожая.

До этого Лукашенко направил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области. Президент Белоруссии выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей при крушении воздушного судна авиакомпании «Ангара».