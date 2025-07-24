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24 июля 2025 в 22:02

Лукашенко заявил о подготовке к войне

Лукашенко: Белоруссия на всякий случай ведет подготовку к войне

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белоруссия «на всякий случай» ведет подготовку к вооруженному конфликту, передает заявление главы государства Александра Лукашенко ТАСС. Такие мысли он озвучил в обращении к журналисткам в ходе рабочего визита в Смолевичский район Минской области, где лично проконтролировал ход сбора урожая.

Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]. <...> К войне готовимся на всякий случай, — сказал президент Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии заявил о переживаниях по поводу сбора урожая картофеля. По его словам, нельзя «шутить» с этой темой, так как можно «получить по ушам» от граждан страны.

Кроме того, Лукашенко утвердил указ, в рамках которого будут предприняты дополнительные меры по обеспечению армии государства транспортными средствами, а также дронами в военное время. Минобороны страны наделили полномочиями самостоятельно определять списки запчастей и инвентаря, которые необходимы для обеспечения функционирования транспорта. Военно-транспортная обязанность была распространена на средства передвижения госорганов и некоторых граждан.

Александр Лукашенко
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вооруженные конфликты
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