Лукашенко заявил о подготовке к войне Лукашенко: Белоруссия на всякий случай ведет подготовку к войне

Белоруссия «на всякий случай» ведет подготовку к вооруженному конфликту, передает заявление главы государства Александра Лукашенко ТАСС. Такие мысли он озвучил в обращении к журналисткам в ходе рабочего визита в Смолевичский район Минской области, где лично проконтролировал ход сбора урожая.

Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]. <...> К войне готовимся на всякий случай, — сказал президент Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии заявил о переживаниях по поводу сбора урожая картофеля. По его словам, нельзя «шутить» с этой темой, так как можно «получить по ушам» от граждан страны.

Кроме того, Лукашенко утвердил указ, в рамках которого будут предприняты дополнительные меры по обеспечению армии государства транспортными средствами, а также дронами в военное время. Минобороны страны наделили полномочиями самостоятельно определять списки запчастей и инвентаря, которые необходимы для обеспечения функционирования транспорта. Военно-транспортная обязанность была распространена на средства передвижения госорганов и некоторых граждан.