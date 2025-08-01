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01 августа 2025 в 13:58

Лукашенко одной фразой поприветствовал Путина на Валааме

Лукашенко при встрече с Путиным на Валааме заявил о ее своевременности

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на карельском острове Валааме заявил о ее своевременности. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями.

В нужное время в нужном месте!поприветствовал Путина Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии по традиции посещают летом Спасо-Преображенский мужской монастырь на Валааме. Лидеры двух стран посещают монастырские святыни, а также проводят неформальные беседы. В прошлом году, как указывал Лукашенко, по итогам встречи Москва и Минск смогли найти взаимопонимание по всем обсужденным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу. Представитель Кремля уточнил, что стороны обменяются мнениями по международным проблемам и вопросам безопасности, а также обсудят развитие двусторонних отношений стран. До этого стало известно, что Лукашенко провел с Путиным телефонный разговор в воскресенье, 27 июля.

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