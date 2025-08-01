В Кремле раскрыли, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве

В Кремле раскрыли, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве Песков: Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальную встречу в Москве и обсудят все аспекты отношений двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, главы государств также обменяются мнениями по международным проблемам.

Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия является наиболее близкой страной для Белоруссии. Он отметил, что власти республики должны помнить об этом даже в условиях многополярного мира.

До этого стало известно, что белорусский президент провел с Путиным телефонный разговор в воскресенье, 27 июля.

В конце июля Лукашенко направил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области. Президент Белоруссии выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей при крушении воздушного судна авиакомпании «Ангара».