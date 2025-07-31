Лукашенко раскрыл, кто для Белоруссии ближе всех

Лукашенко раскрыл, кто для Белоруссии ближе всех Лукашенко: Россия для Белоруссии является ближе всех

Россия является наиболее близкой страной для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями дипмиссий страны. По его словам, которые передает Telegram-канал «Пул Первого», белорусские власти должны помнить об этом даже в условиях многополярного мира.

Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: «Ближе всех для нас — Российская Федерация!» — сказал Лукашенко.

Встреча с главы государства с белорусскими дипломатами проходит во Дворце Независимости в Минске. На повестке обсуждения вопросы экономики на внешнем контуре, работа посольств республики, увеличение экспорта и инвестиции.

Ранее пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко намерен в ближайшее время организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет. По ее словам, планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и международной повестки.

До этого стало известно, что белорусский президент провел с Путиным телефонную беседу в воскресенье, 27 июля. Лукашенко передал привет от лидера российскому послу в республике Борису Грызлову.