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31 июля 2025 в 12:08

Лукашенко раскрыл, кто для Белоруссии ближе всех

Лукашенко: Россия для Белоруссии является ближе всех

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия является наиболее близкой страной для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями дипмиссий страны. По его словам, которые передает Telegram-канал «Пул Первого», белорусские власти должны помнить об этом даже в условиях многополярного мира.

Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: «Ближе всех для нас — Российская Федерация!»сказал Лукашенко.

Встреча с главы государства с белорусскими дипломатами проходит во Дворце Независимости в Минске. На повестке обсуждения вопросы экономики на внешнем контуре, работа посольств республики, увеличение экспорта и инвестиции.

Ранее пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко намерен в ближайшее время организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет. По ее словам, планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и международной повестки.

До этого стало известно, что белорусский президент провел с Путиным телефонную беседу в воскресенье, 27 июля. Лукашенко передал привет от лидера российскому послу в республике Борису Грызлову.

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