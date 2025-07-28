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28 июля 2025 в 18:00

Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным

Лукашенко планирует обсудить с Путиным ряд вопросов при встрече тет-а-тет

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. По ее словам, планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и международной повестки.

Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз, — уточнила Эйсмонт.

Представитель Лукашенко отметила, что между лидерами всегда существует множество тем для обсуждения. Эйсмонт подчеркнула, что некоторые вопросы лучше не поднимать в телефонных разговорах.

Ранее стало известно, что белорусский президент провел с Путиным телефонную беседу в воскресенье, 27 июля. Лукашенко передал привет от лидера российскому послу в республике Борису Грызлову.

24 июля президент Белоруссии направил главе РФ соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области. Лукашенко выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

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