Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным

Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным Лукашенко планирует обсудить с Путиным ряд вопросов при встрече тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. По ее словам, планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и международной повестки.

Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз, — уточнила Эйсмонт.

Представитель Лукашенко отметила, что между лидерами всегда существует множество тем для обсуждения. Эйсмонт подчеркнула, что некоторые вопросы лучше не поднимать в телефонных разговорах.

Ранее стало известно, что белорусский президент провел с Путиным телефонную беседу в воскресенье, 27 июля. Лукашенко передал привет от лидера российскому послу в республике Борису Грызлову.

24 июля президент Белоруссии направил главе РФ соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области. Лукашенко выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.