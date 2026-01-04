Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 00:46

«Особая цивилизация»: патриарх Кирилл оценил современное состояние России

Патриарх Кирилл указал на формирование особой цивилизации в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России формируется особая цивилизационная модель, заявил во время богослужения предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира, передает телеканал «Спас».

Особенность новой русской цивилизации заключается в гармоничном соединении передовой науки, развитой экономики с искренней и глубокой верой. Свое видение патриарх изложил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя, — указал патриарх Кирилл.

Он также отметил активное церковное строительство в России, противопоставив его ситуации на Западе, где храмы, по его мнению, часто превращаются в общественные заведения. Он подчеркнул, что сила и благополучие России напрямую зависят от сохранения этого синтеза духовных ценностей, научных достижений и материального развития.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться о добрых переменах на Украине, которые укрепили бы православие и единство Русской православной церкви. Свое обращение он сделал перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл
цивилизация
формирования
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Долиной опроверг слухи вокруг ее юбилейного концерта
В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии
Захват Мадуро: последние новости, протесты по всему миру, слова Родригес
Российский лыжник провалил квалификацию спринта на Tour de Ski
В Ираке предположили, как повлияет на рынок нефти ситуация в Венесуэле
Самолеты «пропали» еще над одним российским аэропортом
Стало известно, где находится самолет с Мадуро
«Особая цивилизация»: патриарх Кирилл оценил современное состояние России
В Раде допустили одновременное голосование по двум важным вопросам
Нетрезвый тюменец влетел в обочину на машине с семилетним сыном внутри
В Словакии обвинили США в разрушении мирового порядка из-за Венесуэлы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 января 2026 года
Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?
«Не в восторге»: Трамп оценил контакты с Путиным по Украине
«Мы зарабатываем»: Трамп признался, что США не теряют деньги из-за Украины
Победы над «Реалом», провал в сборной, эра Червиченко: как живет Романцев
Силы ПВО перехватили 103 украинских БПЛА над российскими регионами
Зеленский заявил о новом шансе на урегулирование украинского конфликта
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к столице
«Измученные работой»: в Москве обнаружили используемых для фотосессий львят
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.