«Особая цивилизация»: патриарх Кирилл оценил современное состояние России

В России формируется особая цивилизационная модель, заявил во время богослужения предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира, передает телеканал «Спас».

Особенность новой русской цивилизации заключается в гармоничном соединении передовой науки, развитой экономики с искренней и глубокой верой. Свое видение патриарх изложил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя, — указал патриарх Кирилл.

Он также отметил активное церковное строительство в России, противопоставив его ситуации на Западе, где храмы, по его мнению, часто превращаются в общественные заведения. Он подчеркнул, что сила и благополучие России напрямую зависят от сохранения этого синтеза духовных ценностей, научных достижений и материального развития.

