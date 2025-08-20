Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:24

Футуролог раскрыл способ сохранения русской цивилизации мигрантами

Футуролог Попов: знающие язык мигранты помогут сохранить русскую цивилизацию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Русскую цивилизацию помогут сохранить мигранты, заявил в подкасте Telegram-канала «Расстрига» футуролог Антон Попов. Эксперт назвал знание русского языка преимуществом желаемых в стране иностранцев.

Нам важно сохранить свою русскую цивилизацию. Это в первую очередь русскоговорящие люди, — отметил Попов.

Конфессиональные и национальные особенности, по его мнению, особого значения не имеют. По словам футуролога, прежде всего Россия заинтересована в квалифицированной рабочей силе — программистах, ученых и «каких-то умных людях».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число допущенных до обучения в начальных и средних классах детей мигрантов сильно сократилось в российских регионах. По его словам, такая ситуация связана с неудовлетворительными результатами тестов по русскому языку и недостоверностью некоторых предоставляемых документов.

Володин заявил, что в России создали систему противодействия нелегальной миграции. Он отметил, что всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.

