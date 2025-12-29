Новый год — 2026
«Многим тяжело»: экс-игрок ЦСКА о возможном назначении Карседо в «Спартак»

Экс-игрок Кузнецов: немногие иностранцы добивались успеха в чемпионате России

Хуан Карлос Карседо Хуан Карлос Карседо Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru заявил, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Хуан Карлос Карседо может не прижиться в клубе. Он отметил, что многим иностранцам тяжело работать в России.

Кандидатура хорошая. Но у тренера должен быть дух победителя у тренера, который хочет выигрывать все. А он сейчас он тренирует «Пафос». Кипр — это, конечно, хорошо, но не то место, чтобы хвалиться результатами. Это будет новый вызов для Карседо. Многим иностранцам тяжело работать в России, взять того же [Унаи] Эмери. Единицы добивались успеха в нашем чемпионате. Надо чтоб повезло с адаптацией, командой и футболистами. Так что это 50 на 50, — сказал Кузнецов.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков говорил, что для «Спартака» лучшим вариантом среди тренеров может стать один из воспитанников клуба, имеющий необходимую лицензию. В качестве примеров он назвал Егора Титова и Андрея Тихонова. Жирков также признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует с подобными назначениями.

