Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:31

Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»

Жирков назвал Титова и Тихонова лучшими кандидатами на пост тренера «Спартака»

Юрий Жирков Юрий Жирков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лучшим тренером для московского ФК «Спартак» может стать любой из воспитанников клуба с тренерской лицензией, например, Егор Титов или Андрей Тихонов, заявил бывший футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии изданию Sport24. Спортсмен признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует.

Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например. Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит, — отметил он.

Об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» стало известно 11 ноября. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Вадим Романов.

Ранее ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной Советского Союза Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что если «Спартак» продолжит показывать хорошую игру, то Романов имеет все шансы остаться главным тренером команды. Спортсмен назвал плюсом то, что специалист не играл в футбол на высоком уровне.

Спартак
тренеры
футболисты
команды
Юрий Жирков
Андрей Тихонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали одно слово, которым можно описать прямую линию Путину
Управляющий моргом крал части трупов и продавал их как «сувениры»
Известный маньяк-каннибал пришел к врачу и умер
Украинцы подрались с электриками из-за попытки отключить им свет
Все о пассивном доходе и льготах в 2026 году: что выгодно, а что нет
Двойник, роман с Ветлицкой, зарубежные активы: как живет Дмитрий Маликов
«Обломали зубы»: депутат о словах Путина про планы ЕС на российские активы
«Маме сказала после 30»: Маша Малиновская пережила изнасилование в детстве
В Госдуме назвали одну из ключевых тем прямой линии с Путиным
Названа точная дата похорон командира отряда «Эспаньола»
Памятники Булгакову и Чайковскому отправят под снос на Украине
Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса
В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП
Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа в отношениях с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.