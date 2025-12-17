Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака» Жирков назвал Титова и Тихонова лучшими кандидатами на пост тренера «Спартака»

Лучшим тренером для московского ФК «Спартак» может стать любой из воспитанников клуба с тренерской лицензией, например, Егор Титов или Андрей Тихонов, заявил бывший футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии изданию Sport24. Спортсмен признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует.

Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например. Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит, — отметил он.

Об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» стало известно 11 ноября. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Вадим Романов.

Ранее ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной Советского Союза Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что если «Спартак» продолжит показывать хорошую игру, то Романов имеет все шансы остаться главным тренером команды. Спортсмен назвал плюсом то, что специалист не играл в футбол на высоком уровне.