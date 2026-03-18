Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России

Сегодня, 18 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 18 марта

Пользователи пишут о сбоях мобильного интернета из множества регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Так, насчитываются сотни жалоб от пользователей разных операторов — широта охвата проблемы распространилась на сети всех поставщиков услуг связи.

О проблемах сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского, Алтайского, Пермского, Приморского краев, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Челябинской, Смоленской, Иркутской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Воронежской, Ярославской, Псковской, Тверской, Оренбургской, Тульской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Омской, Пензенской областей, Башкирии, Татарстана, Республики Саха (Якутии), Удмуртии, Дагестана, Кузбасса, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийского автономного округа. Регионы приблизительно располагаются в порядке убывания по числу жалоб.

Почему не работает мобильный интернет 18 марта

Мобильный интернет могут отключать на фоне угрозы атаки БПЛА. Это делается в целях безопасности, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции связи, передавать изображение оператору, объяснили специалисты.

Особенно много жалоб о неполадках в работе мобильного интернета в последнее время поступает от москвичей и гостей столицы. Операторы утверждают, что «проблема не на их стороне», причиной выступают «внешние ограничения» и «меры безопасности».

В Кремле констатировали, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 18 марта средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников: 42 — в Краснодарском крае, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — Азовского, по пять — в Крыму и Брянской области, четыре — в Адыгее, три — в Ленобласти, по два — в Воронежской и Астраханской областях, по одному — в Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

