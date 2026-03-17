Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России

Сегодня, 17 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 17 марта

О сбоях мобильного интернета сообщают пользователи из десятков регионов, свидетельствует статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

По имеющимся данным, насчитываются сотни жалоб от пользователей разных операторов — проблема не обошла стороной ни одного из известных поставщиков услуг связи.

О проблемах сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Приморского, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского края, Московской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Вологодской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Ленинградской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской, Архангельской, Калужской, Мурманской, Псковской, Омской, Пензенской, Тульской, Тверской, Томской, Астраханской, Воронежской, Владимирской областей, Башкирии, Татарстана, Кузбасса, Карелии, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Ставрополья, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Почему не работает мобильный интернет 17 марта

Мобильный интернет могут отключать на фоне угрозы атаки БПЛА. Мера принимается в целях обеспечениях безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Пропускная способность сети снижается, так как дрон может поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции связи, передавать изображение оператору, объяснили специалисты.

В Москве последнее время наблюдаются массовые сбои мобильного интернета — об этом сообщают жители и гости столицы. Операторы утверждают, что «проблема не на их стороне», — причиной выступают «внешние ограничения» и «меры безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 17 марта средства ПВО перехватили и ликвидировали 206 украинских беспилотников: 62 — в Брянской области, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву, 28 — в Краснодарском крае, 18 — в Крыму, по 12 — в Смоленской области и над акваторией Азовского моря, девять — в Калужской области, восемь — в Белгородской, шесть — в Ростовской, четыре — в Ленинградской, три — в Астраханской, один — в Адыгее.

Когда мобильный интернет заработает нормально

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что уже 16 или 17 марта работа мобильного интернета в российских регионах восстановится.

Он допустил, что сбои могут возникать из-за внедрения белых списков сервисов, которые должны работать при отключении мобильного интернета.

«Это произошло из-за того, что нужно было сначала все отключить, потом поставить систему и запустить. Но из-за того, что сотовая связь у нас — жизненно важная история, системы поставили, что называется, наживую», — пояснил Клименко.

