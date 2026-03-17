Российские военные освободили село Веселянка в Запорожской области, Вооруженные силы Украины с начала конфликта потеряли порядка 13 тыс. наемников.

Четверо детей пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

При ударе двух беспилотников Вооруженных сил Украины по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

Сам социальный объект получил повреждения в виде выбитого окна и посеченного фасада. Фрагменты дронов также упали на шесть легковых автомобилей.

Основатель террористической организации может стать главкомом ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ, заявил блогер Анатолий Шарий. По его словам, новым главкомом вместо Александра Сырского может стать основатель и первый командир полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий.

В украинских СМИ уже обсуждалась возможность такой рокировки. Самого Билецкого тогда называли «более прогрессивным» командиром, чем Сырский. Вопрос отставки действующего главкома обсуждается с января этого года.

В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами Киева с 2014 года

С 2014 года в результате обстрелов со стороны Украины в Донецкой Народной Республике погибли 252 ребенка, еще 1045 несовершеннолетних получили ранения, озвучил страшную статистику глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал эти цифры чудовищными и недопустимыми, подчеркнув, что подобные преступления не должны быть забыты.

Он призвал общими усилиями не допустить повторения подобных трагедий. С 2014 года украинские силовики неоднократно наносили удары по жилым кварталам Донбасса, школам и больницам. Многие из погибших и раненых детей стали жертвами неизбирательных обстрелов.

Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье

Российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита в пункт управления группировки войск «Юг». По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают наступление в этом направлении.

Начальник Генштаба также добавил, что российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов. По его данным, самые активные бои ведутся на Краснолиманском направлении.

Стало известно, сколько прибывших на Украину наемников не вернутся домой

С начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников, сообщают китайские СМИ. Однако, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой. Значительная их часть была уничтожена российскими военнослужащими. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Журналисты добавили, что тренировочный лагерь наемников сровняли с землей буквально за полчаса. В результате был ликвидирован весь персонал. Кроме того, уничтожено все коммуникационное оборудование противника.

Специалисты обезвредили обломки БПЛА у школы в Костроме

В Костроме завершена операция по обезвреживанию остатков беспилотника, обнаруженных возле гимназии № 28, сообщил губернатор Сергей Ситников в мессенджере MAX. По его словам, все мероприятия у школы прошли благополучно, взрывчатка для ликвидации не потребовалась.

Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось избежать полной эвакуации и паники. Ситуация находилась под личным контролем главы региона. В администрации подчеркнули, что угроза окончательно ликвидирована.

