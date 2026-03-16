Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ

Третий день продолжаются массированные атаки со стороны Украины беспилотниками-камикадзе на Москву и Подмосковье. Хотя удары не достигают целей, эксперты уверены, что эта акция Киева преследует не столько военные, сколько политические и пропагандистские цели. Как конфликт в Иране влияет на ухудшение ситуации на Украине и почему Россия обязательно обнулит угрозу украинских атак БПЛА — в материале NEWS.ru.

Чем и как украинцы атакуют Москву

Атаки украинских дронов по Москве и Подмосковью продолжаются уже несколько дней. Речь идет о беспилотниках-камикадзе FP-1 производства компании Fire Point.

Дроны созданы для ударов вглубь территории противника и обладают следующими характеристиками: дальность полета — до 1200 км, боевая нагрузка — до 50 кг взрывчатки, длина — 3,5 м. Стоимость БПЛА составляет $55 тыс.

За последние три дня над Москвой, по словам мэра столицы Сергея Собянина, было сбито около 250 беспилотников, в том числе порядка 50 — за последние сутки. Всего над территорией ряда регионов России было сбито 145 украинских БПЛА.

Украина запускает дроны волнами и небольшими «стаями» по 8--10 машин. По данным СМИ, они летят из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Несмотря на интенсивность атак по Москве, ситуация в целом остается спокойной, а для Украины эта операция все больше выглядит как очередной провал, отметил в разговоре с NEWS.ru главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Жизнь в Москве совершенно обычная, никаких признаков стрельбы, взрывов и тому подобного нет. То есть очевидно, что все запущенное уничтожается задолго и на большом расстоянии от города. Характерно, что даже сарафанное радио и украинская пропаганда не пытаются рассказывать нам про „страшные жертвы“ в Москве и Подмосковье. Это значит, что с военной и военно-политической точки зрения эта, если можно так сказать, операция киевского режима потерпела фиаско. Зато всем очевидно, что система ПВО Москвы значительно превосходит все, что может выставить против нас Киев на текущем этапе конфликта», — подчеркнул эксперт.

Зачем ВСУ пытаются атаковать Москву

Попытки ударить по Москве дронами рассчитаны скорее на информационный эффект для внутренней украинской аудитории, уверен политолог Виктор Сухотин.

«Сообщений о том, что FP-1 кого-то убили и что-то разрушили в Москве, в украинских СМИ при беглом рассмотрении нет. Зато есть победные реляции о том, как эти БПЛА до российской столицы долетают. Это нужно киевскому режиму, чтобы показать: „Вот, смотрите, не только Россия достает наши тылы и энергетическую инфраструктуру, мы тоже вполне себе долетаем. Долетаем даже до их столицы“», — подчеркнул эксперт.

Сухотин уверен, что запуски дронов нужны Украине еще и для того, чтобы вновь обратить на себя внимание политиков и широкой общественности Запада.

«В мировой повестке сейчас главным стал конфликт с Ираном. Киев такого отвлечения от себя не хочет и боится. Чем меньше внимания Запада к Украине, тем меньше денег и военной техники. Тем меньше поддержки. Поэтому всеми силами нужно демонстрировать, что киевский режим еще в состоянии на какие-то атакующие действия. На хотя бы попытки прорывов и ударов вглубь российских территорий. А удары по Москве в смысле освещения в медиа — это самый громкий инфоповод из возможных», — подчеркнул эксперт.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой увязывает эти атаки с переговорным треком по украинскому вопросу.

«Как только начинаются разговоры об очередном раунде переговоров о перемирии между Россией и Украиной, киевский режим активизирует террористическую деятельность против приграничных территорий, в том числе по направлению на Москву. Эти действия преследуют цель сорвать переговорный процесс и продемонстрировать нежелание стороны искать мирное урегулирование конфликта», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Мзареулова, налеты украинских БПЛА на Москву могут быть связаны с тем, что в западных источниках активно «разгоняют» информацию о том, что Россия оказывает военную помощь Ирану.

«Не только разведданными, но и военной техникой. В этом контексте украинские атаки могут быть инициированы США с целью „перегрузить“ возможности российской ПВО на случай, если мы начнем поставлять зенитные ракеты Тегерану. И как средство психологического и политического давления. Но с точки зрения военной обстановки ничего удивительного или шокирующего в этих атаках нет, это обыденность войны, и серии атак на Москву со стороны Украины за эти годы происходят далеко не в первый раз», — напомнил историк спецслужб.

Как на атаки на Москву ответит Россия

По словам Липового, регулярность атак свидетельствует о систематической поддержке Украины странами НАТО. По его словам, пока сохраняется эта поддержка, удары по российским территориям и попытки поражения объектов в глубине страны будут повторяться.

«Сможем ли мы это остановить? Сможем. Каждая террористическая атака не остается без ответа: в течение суток наносятся ответные удары по местам скопления сил, площадкам запуска беспилотников и пунктам управления. Как правило, наши удары достигают поставленных целей, и реакция не заставляет себя ждать», — подчеркнул генерал-майор.

Эксперты полагают, что таким образом Киев пытается «прощупать» систему обороны столицы, а также «определить нахождение комплексов ПРО, как-то их обойти, попытаться нанести ракетные удары».

По мнению Мзареулова, показательна абсолютно адекватная и спокойная реакция российской стороны на происходящее.

«Никакой паники, жизнь продолжается, атаки дронов отражаются на регулярной основе, а сводки об этих инцидентах превратились в своеобразную „информационную рутину“. На мой взгляд — это очень хороший признак. Даже по этому эмоциональному настрою в официальных сообщениях очевидно, что Украине ничего не светит, а наши военные уверены в надежности наших оборонных систем», — отметил историк спецслужб.

По словам Сухотина, налеты БПЛА на Москву — это вялая попытка показать, что Украина еще что-то может в смысле ударов вглубь России.

«Прекратить это можно. И Россия этим сейчас активно занимается. Разрушая военную и энергетическую инфраструктуру Украины, мы уничтожаем производственный и экономический потенциал этой страны. Нужно дожимать и уничтожать полностью все цеха по сборке, пути подвоза комплектующих для беспилотников — и вообще все, что так или иначе способствует созданию боеприпасов и военной техники, их подвозу из Европы. Этот процесс сейчас уже идет и планомерно усиливается. Он может занять некоторое время, но его успешное завершение — неизбежно. Вопрос тут только во времени», — подытожил эксперт.

