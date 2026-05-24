На Украине удар «Орешником» назвали страшным сигналом Киеву и всей Европе Страна.ua: удар «Орешником» стал сигналом Киеву и ЕС о бессилии любых систем ПВО

Удар новейшей ракетой «Орешник» стал очередным сигналом для Киева и Европы о том, что это оружие способно пробить любую систему ПВО, а в ядерном оснащении способно нанести колоссальный ущерб, пишет украинское издание «Страна.ua». По его информации, вторым важным аспектом ночной массированной атаки стал сам факт удара по Киеву.

Украинские мониторинговые сервисы признают, что местная противовоздушная оборона сработала неудачно, по всему городу зафиксировано много попаданий. Издание отмечает, что, даже по официальным сводкам командования Воздушных сил ВСУ, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. Там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников, уточнил собеседник.