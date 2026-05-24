24 мая 2026 в 12:51

Названа возможная цель удара «Орешником» на Украине

Военэксперт Дандыкин: «Орешник» мог поразить аэродром в Белой Церкви

Российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это важный транспортный узел для снабжения украинской армии.

[«Орешник» поражает] цели военного значения. Это могли быть заводы и командные пункты. Насколько известно, удары были и по Белой Церкви — очень важный транспортный узел. Вполне возможно, что там «Орешник» применялся. В Белой Церкви находится транспортный узел, аэродром. Там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников. Еще там ТЭЦ. Удары по энергетике, несомненно, были тоже, ― сказал Дандыкин.

Военэксперт отметил, что перед запуском ракет Вооруженные силы России, вероятно, направили на территорию противника беспилотные летательные аппараты. Таким образом, системы противовоздушной обороны Украины были перегружены, пояснил собеседник.

Соответственно, все это в сопровождении ракет «Искандер-М», «Кинжалов» и «Цирконов». Перед этим пошли сотни беспилотников, чтобы перегрузить противовоздушную оборону врага. Они стреляли, естественно, [зенитные ракетные комплексы] Patriot применялись. Но, я думаю, что с очень низкой долей эффективности. Эти ракеты возвращались туда, откуда летели. По большому счету, ПВО сейчас обескровлена, ― резюмировал Дандыкин.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.

Софья Якимова
