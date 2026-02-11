Российские военные лишили ВСУ крупного завода за миллионы долларов

Крупный украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов полностью уничтожен в результате удара ВС РФ, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на замкомандующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова. Ущерб предприятию он оценил примерно в $35 млн (более 2,7 млрд рублей). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам Елизарова, завод производил беспилотники для спецподразделения Lasar's Group, входящего в состав Нацгвардии Украины. Вместе с оборудованием было уничтожено большое количество готовой продукции и оружия. Представитель ВСУ не стал уточнять точную дату произошедшего.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, включая предприятия ВПК, транспорт и энергетику. В ведомстве подчеркнули, что удары проводились в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В МО РФ также сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотный аппарат самолетного типа. Также системам ПВО удалось перехватить девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.