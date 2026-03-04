Зимняя Олимпиада — 2026
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Беспилотник атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Саудовской Аравии. Работа предприятия приостановлена.

НПЗ (в) Таннуре снова попал под удар неизвестной ракеты, — говорится в сообщении.

Первая атака на завод Saudi Aramco была совершена 2 марта. Один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих предприятий был остановлен после атаки беспилотника. Сперва сообщалось, что атаку совершил Иран, но впоследствии стало известно, что за этим может стоять Израиль.

Предприятие, принадлежащее государственной нефтяной компании Saudi Aramco, считается ключевым узлом нефтяной инфраструктуры: Рас-Таннура служит важнейшим экспортным портом и конечной точкой нефтепроводов, по которым черное золото с месторождений Персидского залива поступает на мировые рынки. Его мощность по переработке нефти составляет примерно 550 тыс. баррелей в день — примерно 27–28 млн тонн в год.

Саудовская Аравия
удары
беспилотники
нефть
