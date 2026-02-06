Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины

За неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, включая предприятия ВПК, транспорт и энергетику, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что удары проводились в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

С 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшую неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов, включая три в ДНР и три поселения в Запорожской области. Также под контроль взяты населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

В Минобороны также сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотный аппарат самолетного типа. Также системам ПВО удалось перехватить девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.