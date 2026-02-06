В Минобороны рассказали об освобождении восьми населенных пунктов

Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:34

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
За минувшую неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов, включая три в ДНР и три в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Также под контроль взяты населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области, — говорится в сообщении.

Подразделения Южной группировки войск освободили поселение Степановка в ДНР. Группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Сухецкое и Торецкое в Донбассе. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Придорожное, Петровка и Староукраинка в Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотный аппарат самолетного типа. Кроме того, системам ПВО удалось перехватить девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

спецоперация
СВО
Минобороны
ВС РФ
