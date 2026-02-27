Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:28

«Между молотом и наковальней»: раскрыто, почему Зеленскому не нужен мир

Военэксперт Кузнецов: Зеленский не хочет мира, так как конфликт для него выгоден

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, несмотря на свои заявления об обратном, сказал РИА Новости военный эксперт Олег Кузнецов. По мнению специалиста, продолжение боевых действий выгодно как самому Киеву, так и его европейским покровителям.

Сейчас Зеленский находится между молотом и наковальней, так как и конфликт, и мир будут означать его политическую и, возможно, физическую смерть. В первом случае — в перспективе, во втором — практически сразу, — отметил Кузнецов.

Риторика о готовности к переговорам, по словам эксперта, является лишь попыткой выиграть время на фоне неудач на фронте. Он добавил, что в победу Киева уже не верят даже в Европе, за исключением части евробюрократии, которая опасается вопросов от налогоплательщиков о потраченных на Украину средствах.

Кузнецов подчеркнул, что украинская повестка потеряла актуальность для значительной части европейцев. Идея стратегического поражения России провалилась, однако некоторые европейские чиновники во главе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен уже взяли обязательства под эту авантюру. Эксперт резюмировал, что отчитываться за потраченные средства, рассчитывая на «скорый крах Москвы», в европейских кабинетах никто не планировал.

Ранее глава информагентства News Front Константин Кнырик заявил, что вся медийная активность Зеленского направлена на западную аудиторию, а коммуникация с украинцами практически прекращена. По его словам, усилия украинского политика призваны обеспечить военную помощь со стороны Запада.

Украина
Европа
Владимир Зеленский
спецоперация
