Никитин назвал три главных направления для дронов в будущем Глава Минтранса Никитин: дроны могут мониторить леса в России

Один из ключевых способов использования БПЛА в будущем — мониторинг территорий России, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин. В беседе с ИС «Вести» он подчеркнул, что дроны можно применять в сельском хозяйстве, для доставки товаров, а также для поиска незаконных свалок в лесах.

Те же незаконные свалки, да, в лесах, сколько денег потом тратят бюджеты регионов, чтобы это все ликвидировать, — подчеркнул он.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поручил стимулировать разработку и производство российских беспилотных систем и комплектующих изделий для них. Перечень поручений опубликован по итогам профильного совещания в январе.

До этого Путин поручил главам регионов до начала лета сформировать межведомственные комиссии по вопросам внедрения искусственного интеллекта, сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовых актов. Эта мера призвана ускорить развитие и применение ИИ-технологий в субъектах федерации.