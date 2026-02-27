Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:26

Никитин назвал три главных направления для дронов в будущем

Глава Минтранса Никитин: дроны могут мониторить леса в России

Министр транспорта РФ Андрей Никитин Министр транспорта РФ Андрей Никитин Фото: Владимир Гердо/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из ключевых способов использования БПЛА в будущем — мониторинг территорий России, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин. В беседе с ИС «Вести» он подчеркнул, что дроны можно применять в сельском хозяйстве, для доставки товаров, а также для поиска незаконных свалок в лесах.

Те же незаконные свалки, да, в лесах, сколько денег потом тратят бюджеты регионов, чтобы это все ликвидировать, — подчеркнул он.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поручил стимулировать разработку и производство российских беспилотных систем и комплектующих изделий для них. Перечень поручений опубликован по итогам профильного совещания в январе.

До этого Путин поручил главам регионов до начала лета сформировать межведомственные комиссии по вопросам внедрения искусственного интеллекта, сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовых актов. Эта мера призвана ускорить развитие и применение ИИ-технологий в субъектах федерации.

БПЛА
свалки
Андрей Никитин
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.