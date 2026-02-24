Зимняя Олимпиада — 2026
Глава Минтранса рассказал, где будут приземляться дроны с пиццей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для запуска коммерческой доставки беспилотниками в городах Сахалина потребуется создание специальных точек базирования, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин информационной службе «Вести». По его словам, дронопорты станут экспериментальной площадкой для отработки технологий, которые в будущем обеспечат безопасное массовое использование дронов.

В ближайшие пару лет, я думаю, что появится уже соответствующая нормативная база, а мы будем понимать, как отрегулировать вопросы безопасности. Доставка в городах, для этого будут нужны дронопорты. То есть если к вам подлетает ваша пицца, то она где-то должна эту пиццу забрать и куда-то вам ее принести, — сказал Никитин.

Министр предположил, что приемные дронопорты вряд ли будут располагаться на балконах из-за возможных помех в виде сушащегося белья. Более вероятным местом он назвал дворы или крыши домов. Никитин подчеркнул, что все эти вопросы сейчас обсуждаются и отрабатываются в рамках технологических решений.

Ранее ГАИ потребовала взыскать с компании «Рободоставка» штраф в размере 300 тыс. рублей из-за работы робота-доставщика в центре Москвы. Уточнялось, что 5 мая 2025 года дрон мешал пешеходам на тротуаре одной из столичных улиц, из-за чего людям приходилось выходить на проезжую часть.

