Стоматолог напомнил, что позволит сохранить здоровье зубов

Здоровье зубов позволит сохранить тщательная гигиена, включающая в себя очистку дважды в день и полоскание после каждого приема пищи, заявил ИА «Время Н» стоматолог Анатолий Сидорин. Врач призвал отказаться от зубочисток, ведь они лишь травмируют десны.

Во рту живет множество микроорганизмов, которые оседают на зубах, деснах, языке и щеках. Их колонии вызывают стоматологические проблемы, а бактерии, попадая в организм, провоцируют заболевания ЖКТ. Поэтому важно чистить не только сами зубы, но и межзубные пространства, десны и язык. Для последнего предусмотрен специальный скребок, — рассказал Сидорин.

Он отметил, что, помимо правильной гигиены, нужно своевременно посещать стоматологов — как минимум раз в шесть месяцев. Раннее выявление заболевания облегчит лечение. Врач добавил, что в уходе за полостью рта могут помочь ополаскиватель, специальный дезодорант и ирригатор. Вместо зубочисток лучше использовать межзубные ершики или флоссы.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков заявил, что многие люди месяцами заглушают зубную боль таблетками, не обращаясь к врачу, но такой подход может привести к реанимации. По его словам, запущенный кариес — это постоянный источник инфекции, который может добраться до нерва и выйти за пределы зуба.