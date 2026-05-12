Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках

Зубная паста в таблетках отличается стойкостью к разным температурам, поскольку в ее составе нет воды, рассказал в беседе с «Радио 1» предприниматель Игорь Трофимов. Кроме того, это пока непривычное для многих средство имеет экологичную упаковку.

[Паста в таблетках] растворяется во рту, превращаясь в пену, которой удобно чистить зубы. Она выполнена на основе натуральных составов растительного происхождения. Таблетка не вытекает, не пробивается, не засыхает, она стойкая к температурам, потому что в составе нет воды, — объяснил Трофимов.

Он отметил, что классические тюбики пасты состоят из композитных материалов, которые не поддаются вторичной переработке. Таблетки же упакованы в пластиковую банку, которую можно сдать на утилизацию или использовать повторно для хранения чего-либо.

Ранее стоматолог Мадина Апанасова заявила, что слишком частое использование отбеливающих паст может вызвать «прострелы» в зубах на морозе, или так называемую гиперестезию. Такие неприятные ощущения врач связала с повышенной чувствительностью зубной эмали.