Стоматолог назвала неочевидные причины «прострелов» в зубах на морозе

Слишком частое использование отбеливающих паст может вызвать «прострелы» в зубах на морозе, или так называемую гиперестезию, заявила LIFE.ru стоматолог Мадина Апанасова. Такие неприятные ощущения врач связала с повышенной чувствительностью зубной эмали.

Фактором риска является частое использование отбеливающих паст. Многие люди стремятся к белоснежной улыбке и используют отбеливающие зубные пасты, однако их постоянное применение может истончить эмаль и вызвать чувствительность, — отметила Апанасова.

Неправильная техника чистки зубов или применение жесткой щетки также могут повредить эмаль и впоследствии привести к такой проблеме. В качестве другого негативного фактора врач назвала употребление кислых продуктов и газированных напитков. Такой рацион может снизить уровень кальция в зубах, что способствует гиперестезии.

Наконец, клиновидные дефекты или наличие глубокого кариеса тоже могут увеличить чувствительность зубов. Болезненные ощущения в таком случае будут усиливаться при изменениях температуры, предупредила специалист.

Ранее стоматолог Яна Дьячкова заявила, что резкая пульсирующая боль, усиливающаяся ночью, может быть признаком пульпита. Она отметила, что это состояние может развиться при непролеченном кариесе.