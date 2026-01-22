Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:44

Стоматолог назвала неочевидные причины «прострелов» в зубах на морозе

Стоматолог Апанасова: использование отбеливающих паст чревато гиперестезией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Слишком частое использование отбеливающих паст может вызвать «прострелы» в зубах на морозе, или так называемую гиперестезию, заявила LIFE.ru стоматолог Мадина Апанасова. Такие неприятные ощущения врач связала с повышенной чувствительностью зубной эмали.

Фактором риска является частое использование отбеливающих паст. Многие люди стремятся к белоснежной улыбке и используют отбеливающие зубные пасты, однако их постоянное применение может истончить эмаль и вызвать чувствительность, — отметила Апанасова.

Неправильная техника чистки зубов или применение жесткой щетки также могут повредить эмаль и впоследствии привести к такой проблеме. В качестве другого негативного фактора врач назвала употребление кислых продуктов и газированных напитков. Такой рацион может снизить уровень кальция в зубах, что способствует гиперестезии.

Наконец, клиновидные дефекты или наличие глубокого кариеса тоже могут увеличить чувствительность зубов. Болезненные ощущения в таком случае будут усиливаться при изменениях температуры, предупредила специалист.

Ранее стоматолог Яна Дьячкова заявила, что резкая пульсирующая боль, усиливающаяся ночью, может быть признаком пульпита. Она отметила, что это состояние может развиться при непролеченном кариесе.

стоматологи
зубы
здоровье
кариес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил Дании об исторической сделке с США по территориям
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.