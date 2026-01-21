Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:00

Стоматолог перечислила признаки пульпита

Стоматолог Дьячкова: при пульпите пациент испытывает резкую боль

Резкая пульсирующая боль, усиливающаяся ночью, может быть признаком пульпита, рассказала aif.ru врач — стоматолог и ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Яна Дьячкова. Она отметила, что это состояние может развиться при непролеченном кариесе.

Стоматолог подчеркнула, что для начала лечения важно не ждать боли. Она посоветовала посещать стоматолога дважды в год, чтобы не допускать развития пульпита.

По словам Дьячковой, при таком заболевании приходится чистить зубные каналы. Впоследствии это приводит к тому, что зуб становится более хрупким и «безжизненным».

Ранее стоматолог Шамиль Омаров рассказал, что отказ от лечения молочных зубов может привести к опасным последствиям. Он подчеркнул, что кариес может повредить зачаткам будущих зубов, а их преждевременное удаление, вероятно, вызовет проблемы с прикусом.

стоматологи
кариес
пульпит
лечение
