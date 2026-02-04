Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:30

Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев

Стоматолог Каратаева: дети могут заразиться кариесом от поцелуя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дети могут заразиться кариесом от поцелуя, рассказала «Газете.Ru» главный врач стоматологии, эксперт по первичному приему Виктория Каратаева. Она отметила, что в раннем возрасте еще не сформирована иммунная защита полости рта.

При этом есть стоматологические проблемы, которые через поцелуи не передаются. Пародонтит появляется из-за генетической предрасположенности, системных заболеваний. Не передаются и некариозные поражения эмали — гипоплазия, флюороз, эрозии, клиновидные дефекты, — рассказала Каратаева.

Стоматолог призвала не облизывать детские соски и ложки, а также воздержаться от поцелуев в губы. Также, по ее словам, заразиться кариесом могут люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее стоматолог-терапевт Зарина Тотаева рассказала, что больной зуб нельзя нагревать. Она отметила, что такой способ может усилить распространение инфекции.

стоматологи
кариес
поцелуи
зубы
