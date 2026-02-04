Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев

Дети могут заразиться кариесом от поцелуя, рассказала «Газете.Ru» главный врач стоматологии, эксперт по первичному приему Виктория Каратаева. Она отметила, что в раннем возрасте еще не сформирована иммунная защита полости рта.

При этом есть стоматологические проблемы, которые через поцелуи не передаются. Пародонтит появляется из-за генетической предрасположенности, системных заболеваний. Не передаются и некариозные поражения эмали — гипоплазия, флюороз, эрозии, клиновидные дефекты, — рассказала Каратаева.

Стоматолог призвала не облизывать детские соски и ложки, а также воздержаться от поцелуев в губы. Также, по ее словам, заразиться кариесом могут люди с ослабленным иммунитетом.

