Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов Стоматолог Тотаева: больной зуб нельзя нагревать

Больной зуб нельзя нагревать, рассказала LIFE.ru стоматолог-терапевт Зарина Тотаева. Она отметила, что такой способ может усилить распространение инфекции.

Тепло создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Нагревание усиливает кровообращение в воспаленной зоне, что может спровоцировать дополнительное воспаление, — рассказала Тотаева.

По словам стоматолога, зубная боль чаще всего появляется из-за пульпита или периодонтита. Она подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением, при первых проявлениях боли лучше обратиться к специалисту.

Ранее стоматолог Мадина Апанасова рассказала, что слишком частое использование отбеливающих паст может вызвать «прострелы» в зубах на морозе, или так называемую гиперестезию. Такие неприятные ощущения врач связала с повышенной чувствительностью зубной эмали.