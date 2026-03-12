Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Поцелуй в сновидениях: к добру или беде?

К чему снится поцелуй? Это один из самых волнующих образов в ночных грезах, и сонники трактуют его по-разному. В популярных сонниках, таких как Миллера, Фрейда и Ванги, поцелуй часто символизирует эмоциональные перемены, близость или скрытые желания. Он может предвещать гармонию в отношениях или, напротив, предупреждать о разладе.

Общий смысл поцелуя во сне — это обмен энергией.

  • Страстный поцелуй с любимым человеком сулит укрепление уз, романтические приключения и даже скорое предложение.

  • Если губы касаются нежно, ждите приятных сюрпризов в личной жизни.

  • Поцелуй с незнакомцем несет риск: по Миллеру, он предвещает соблазн или неожиданные искушения.

Церковный сонник добавляет духовный оттенок — такой сон зовет к покаянию, если поцелуй был запретным.

Поцелуй мужчины во сне имеет особый подтекст. Если мужчина целует женщину, это к взаимной страсти и укреплению чувств. Но если он целует другую, берегитесь соперницы или охлаждения чувств в реальности. Поцелуй с бывшей любовью сигнализирует о незавершенных эмоциях — возможно, стоит разобраться с прошлым. Фрейд видит в этом подавленные желания, а Ванга предсказывает финансовый подъем через новые связи.

Женщине поцелуй во сне сулит перемены в сердце.

  • Страстный поцелуй с мужчиной обещает романтику, свадьбу или рождение ребенка.

  • Если целует приятель, ждите признания в любви.

  • Поцелуй с родным человеком, как брат или отец, трактуется символически: к поддержке и защите.

По Лофту, нежный поцелуй предвещает успех в делах, а грубый — конфликты. Женщинам в положении такой сон сулит легкие роды.

Поцелуй в губы — к интимной близости, в щеку — к дружбе, а в лоб — к уважению. Если во сне отказались от поцелуя, это знак верности. Проснувшись с приятным послевкусием, готовьтесь к хорошим новостям. Сонники советуют фиксировать детали: место, эмоции, объект. Тогда толкование станет точным.

