Олимпийский чемпион впервые с декабря смог поцеловать свою девушку NRK: лыжник Клебо впервые с декабря поцеловал свою девушку из-за карантина на ОИ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо устроил долгожданную встречу с возлюбленной и поцеловался с ней сразу после финиша олимпийского марафона, пишет NRK. Из-за жестких карантинных ограничений на Играх спортсмен не мог видеться с девушкой с декабря.

В субботу 21 февраля Клебо выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии, завоевав свое 11-е золото и установив исторический рекорд. Он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей в рамках одних ОИ, и побил собственное достижение по общему количеству наград высшей пробы.

Единственный раз за всю Олимпиаду <…> Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе, — приводит слова Клебо издание.

Помимо триумфа в Италии, на счету 29-летнего норвежского лыжника три золота Пхенчхана-2018 и две победы в Пекине-2022. Всего в его активе 15 побед на чемпионатах мира и пять Кубков мира.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев поздравил норвежца Клебо после его триумфа в марафоне на Олимпийских играх. Коростелев финишировал пятым и сразу после завершения гонки подошел к норвежскому спортсмену, чтобы поздравить его с заслуженной победой.