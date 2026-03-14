Украинские войска лишились американской РСЗО

Российские подразделения группировки «Север» уничтожили американскую пусковую установку РСЗО MLRS, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов ВСУ в зоне своей ответственности, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск превысили 225 военнослужащих, также ликвидировано семь складов материальных средств и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. <...> Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что мощный удар ВС России по Украине в ночь на 14 марта стал ответом за атаки противника на Брянскую область, российскую газовую инфраструктуру и госпиталь в ДНР. По его словам, российские военные могли применить тактику пуска беспилотников в сочетании с ракетами «Искандер», и за диверсии армии РФ следует наносить удары по Киеву.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российских бойцов отделяет от юго-восточных окраин Доброполья около четырех километров. Кратчайший путь к городу лежит через населенный пункт Новый Донбасс.