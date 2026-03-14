США разбомбили военные объекты Ирана

Американские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по иранскому острову Харк, уничтожив подземные бункеры для хранения ракет, склады с морскими минами и другую военную инфраструктуру, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Телеканал уточняет, что атака была масштабной, но нефтяная инфраструктура острова не пострадала.

По данным собеседников телеканала, удары пришлись по ключевым военным объектам, при этом энергетические мощности остались нетронутыми. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран прекратит ответные удары, если ближневосточные государства не будут допускать использования своей территории американскими силами для нападений на Исламскую Республику. Дипломат также подчеркнул право страны на самооборону в ответ на военную агрессию.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в ночь на 13 марта вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Атака затронула в том числе авиабазу в Иордании, американские объекты в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.