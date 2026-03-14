Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы

В Москве дети отравились после посещения ресторана с суши и роллами, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». Посетительница пришла в заведение с дочерями 9 и 12 лет. Семья заказала онигири с креветкой и роллы «Филадельфия с лососем».

Спустя несколько часов после еды у обеих девочек появились сильные боли в животе и диарея. Симптомы, по словам матери, сохранялись на протяжении нескольких дней. В настоящее время дети поправились, однако женщина намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Кроме того, клиентка обратила внимание на антисанитарию в заведении: столы были грязными, а на просьбу протереть поверхность официантка предложила пересесть, но свободных чистых мест не нашлось. Другие посетители также жалуются на неприятный запах, долгое ожидание заказов и задержки доставки.

Ранее Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

