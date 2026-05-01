«Букины», кулинарное шоу, трое детей: как живет актриса Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова сейчас практически не снимается в кино. Чем она занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сагалова

Дарья Сагалова родилась 14 декабря 1985 года в Подольске.

С шести лет она занималась танцами в хореографической студии «Фантазия», вместе с которой принимала участие в фестивалях «Кинотавр» и «Лики любви». На одном из фестивалей директор Государственного театра киноактера предложил Сагаловой попробовать сыграть роль Золушки в одноименном спектакле. Тогда началась ее актерская деятельность.

В 2009 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств. В марте того же года открыла собственную школу танцев.

Популярность Сагаловой принесла роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». Также она снималась в лентах «Право на любовь», «Ночные сестры», «По горячим следам», «Идеальный брак», «Тайный город», «Улетный экипаж», «Букины» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Сагаловой

В 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. В браке родились трое детей: Елизавета, Стефания и Милана.

«Все то, что я имела после того, как вышла замуж, — благодаря ему. Я в какие-то моменты обижалась, он не любил эту профессию и сейчас не любит, но смирился уже», — делилась Сагалова.

Чем сейчас занимается Сагалова

Дарья Сагалова в 2023 году вернулась к роли Даши Букиной в сериале «Букины».

Также она работала на телевидении: ее можно было увидеть в утренних выпусках на НТВ, в программе «Кулинарная звезда» на канале «Россия 1» и в женском ток-шоу «Я права» на телеканале «Ю» вместе с Настасьей Самбурской и Юлией Коган.

15 февраля на телеканале «Карусель» состоялась премьера семейного кулинарного шоу «Вкусные рисунки. Создай и съешь», ведущей которого стала Сагалова. В проекте она вместе с дочками превращает детские рисунки зрителей в необычные блюда.

«В этом проекте для нас важно не просто приготовить блюдо, а внимательно отнестись к каждой детали рисунка. Дети придумывают удивительные сочетания форм и цветов, и нам хочется сохранить их замысел. Иногда это непросто, но именно в этом и заключается интерес — найти способ перенести фантазию на кухню. Особенно трогательно видеть реакцию ребят, когда их идея буквально „оживает“ и превращается в настоящее угощение. Мне кажется, такие моменты вдохновляют детей творить и смелее придумывать, а родителей — чаще проводить время вместе с ними», — сказала актриса.

У Сагаловой также есть своя школа танцев в Подольске.

Читайте также:

Травля из-за брака с Цыгановым, защита Тарасовой: как живет Юлия Снигирь

Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова

Арест, заброшенная могила сына, завещание Шатунова: как живет Андрей Разин